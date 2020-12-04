Разумков исключает рассмотрение в ближайшее время отставки Шмыгаля

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков исключает рассмотрение в ближайшее время вопроса о смене премьер-министра Украины.

«Я не думаю, что в ближайшее время вопрос по премьеру будет подниматься, — таких инициатив я не видел», — сказал глава парламента в эфире телеканала «Наш» в пятницу вечером.

Отвечая на вопрос о кадровых изменениях в правительстве в целом, Разумков отметил, что теоретически это возможно, поскольку такие «разговоры идут давно... о ряде министров».

Вместе с тем он подчеркнул, что ни соответствующих постановлений Верховной Рады, ни представлений главы правительства касательно увольнения определенных министров по состоянию на сегодняшний день нет.

Также председатель Верховной Рады напомнил, что в парламенте ранее был зарегистрирован проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения (№ 3938), но этот документ не рассматривался на пленарных заседаниях. Более того, Разумков не уверен, сможет ли данное постановление получить необходимое количество голосов.

«Параллельно с этим коллеги брали подписные листы на внеочередное заседание», — добавил он.

Кроме того, Разумков отметил, что Рада может уволить какого-либо министра ввиду того, что программа деятельности правительства не была утверждена.