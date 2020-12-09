Зеленский просит Раду отложить его законопроект о перезагрузке КС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой не рассматривать инициированный им для перезагрузки Конституционного суда законопроект до получения выводов Венецианской комиссии по ситуации, сложившейся после принятия судьями КС решения по системе электронного декларирования и уголовной ответственности за заведомо недостоверное декларирование, сообщают в Офисе президента Украины.
«Законопроект, который был инициирован президентом Украины для перезагрузки Конституционного суда, направлен только на то, чтобы восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству. Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии относительно ситуации, которая сложилась после уничтожения судьями Конституционного суда Украины системы контроля за электронным декларированием в нашем государстве, и в отношении самого этого решения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины в среду вечером.
В ОПУ добавили, что ожидают выводов Венецианской комиссии уже в конце текущей недели.
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