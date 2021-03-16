Рада направила в КС законопроект о порядке назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект (№ 5133) о внесении изменений в Конституцию Украины, касающийся порядка назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) для получения вывода о соответствии законопроекта требованиям ст.157 и 158 Основного закона.
За постановление № 5133-б о включении законопроекта в повестку дня и направлении в КС проголосовало 267 народных депутатов.
Законопроект предлагает внести изменения в ст.85 и ст.106, согласно которым парламент дает согласие президенту назначать по результатам конкурсного отбора и увольнять директоров НАБУ и ГБР.
Согласно пояснительной записке, внесение данных изменений в Конституцию будет способствовать оптимизации и сбалансированности полномочий главы государства и парламента в сфере назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР, а также обеспечит максимальную независимость и эффективность функционирования возглавляемых ими органов.
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