В Раде готовы два законопроекта, возвращающие полномочия НАПК

Антикоррупционный комитет Верховной Рады поддержал и рекомендовал парламенту принять законопроект, который возвращает полномочия НАПК, отмененные решением Конституционного суда.

Такое решение было принято на заседании комитета 10 декабря.

Речь идет о проект закона № 4470 о внесении изменений в закон «О предупреждении коррупции», который восстанавливает полноценную работу Национального агентства по предупреждению коррупции.

Проект закона предусматривает открыт круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, парламентарии на комитете поддержали законопроект № 4471 об особенностях составления протокола в отношении судей.

Профильный комитет рекомендовал Раде принять оба законопроекта за основу и в целом.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать «умышленное недекларирование» и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.

4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование — за ложь о состоянии предусмотрели штраф и ограничение свободы.