Внутренние санузлы и роутеры под потолком – в школах вводится новый санрегламент

Новый санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, разработанный Министерством здравоохранения Украины, вступает в силу с 1 января 2021 года, сообщается на сайте ведомства в четверг.

Санитарный регламент предусматривает следующее:

— ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от учебного заведения, обеспечиваются транспортом для подвоза к школе;

— все сотрудники школ должны проходить обязательные профилактические осмотры;

— запрет аренды помещений школ не под образовательные потребности;

— установлены требования к благоустройству территории школ;

— разрешено для использования в учебных заведениях проводное или беспроводное подключение к сети Интернет; если используется беспроводное подключение, роутеры Wi-Fi должны размещаться на высоте не менее 2 м от пола и выключаться во внеучебное время;

— диагональ используемых в школах мониторов персональных компьютеров должна быть не менее 15 дюймов, при использовании ноутбуков — не менее 14 дюймов, при этом устройство должно иметь клавиатуру и мышь;

— для профилактики нарушений осанки не менее 2 раза в год ученики должны пересаживаться в другие ряды;

— учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами, рекомендуется размещать в третьем ряду, то есть у внутренней стены;

— в учреждениях образования должны быть внутренние санитарные узлы: до сих пор каждая десятая школа в Украине имеет внешний туалет.

Среди прочего, в новом санитарном регламенте изменены подходы к организации питания. В школах разрешается организовывать кейтеринг. Также требования документа базируются на принципах здорового питания, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.

«Регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовых блюд, которые могут предлагаться детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендациям ВОЗ», — рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Кроме того, в санитарном регламенте определен перечень продуктов питания, которые запрещается продавать в школьных буфетах и школьных автоматах: чипсы, сухари, попкорн, колбасы, сосиски, копченая и соленая рыба, некоторые сладости. Также установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся: злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты. Также урегулирован вопрос питания детей с особыми потребностями.