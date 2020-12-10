Внутренние санузлы и роутеры под потолком – в школах вводится новый санрегламент

Новый санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, разработанный Министерством здравоохранения Украины, вступает в силу с 1 января 2021 года, сообщается на сайте ведомства в четверг.
Санитарный регламент предусматривает следующее:
— ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от учебного заведения, обеспечиваются транспортом для подвоза к школе;
— все сотрудники школ должны проходить обязательные профилактические осмотры;
— запрет аренды помещений школ не под образовательные потребности;
— установлены требования к благоустройству территории школ;
— разрешено для использования в учебных заведениях проводное или беспроводное подключение к сети Интернет; если используется беспроводное подключение, роутеры Wi-Fi должны размещаться на высоте не менее 2 м от пола и выключаться во внеучебное время;
— диагональ используемых в школах мониторов персональных компьютеров должна быть не менее 15 дюймов, при использовании ноутбуков — не менее 14 дюймов, при этом устройство должно иметь клавиатуру и мышь;
— для профилактики нарушений осанки не менее 2 раза в год ученики должны пересаживаться в другие ряды;
— учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами, рекомендуется размещать в третьем ряду, то есть у внутренней стены;
— в учреждениях образования должны быть внутренние санитарные узлы: до сих пор каждая десятая школа в Украине имеет внешний туалет.
Среди прочего, в новом санитарном регламенте изменены подходы к организации питания. В школах разрешается организовывать кейтеринг. Также требования документа базируются на принципах здорового питания, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.
«Регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовых блюд, которые могут предлагаться детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендациям ВОЗ», — рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Кроме того, в санитарном регламенте определен перечень продуктов питания, которые запрещается продавать в школьных буфетах и школьных автоматах: чипсы, сухари, попкорн, колбасы, сосиски, копченая и соленая рыба, некоторые сладости. Также установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся: злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты. Также урегулирован вопрос питания детей с особыми потребностями.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016