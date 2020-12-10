Журнал Time назвал спортсмена года

Американский журнал Time назвал баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса спортсменом года. Об этом сообщается на сайте издания.

Журнал отметил не только достижения четырехкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на игровой площадке, но и его активную политическую позицию.

В ходе президентской избирательной кампании в США Джеймс поддерживал кандидата от Демократической партии Джо Байдена, который опередил на выборах действующего главу государства Дональда Трампа.

23 июня Джеймс основал некоммерческую организацию More Than a Vote, цель которой — привлечь как можно больше людей на избирательные участки. Представители организации настаивали на том, чтобы спортивные арены использовались в качестве избирательных участков. По их словам, на стадионах проще соблюдать социальное дистанцирование при одновременном размещении большого числа избирателей.

В начале октября «Лейкерс Лейкерс» стал чемпионом НБА, победив в шестом матче финала «Майами Хит» (106:93). 35-летний Джеймс был признан самым ценным игроком финальной серии (MVP).

Баскетболист стал MVP решающей серии в четвертый раз в карьере. По этому показателю он уступает только Майклу Джордану, который шесть раз становился самым ценным игроком финалов.

Ранее Джеймс вышел на первое место среди баскетболистов НБА по количеству матчей, проведенных в плей-офф (260 игр).

Победа в чемпионате стала для Джеймса четвертой в карьере. Ранее он дважды выигрывал титул с «Майами Хит» и один раз с «Кливленд Кавальерс».

Кроме того, баскетболист является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012) и спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated (2012, 2016).