Минздрав разыгрывает компьютеры среди школ, где вакцинировались 80% учителей

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о конкурсе для школ, в которых вакцинировали 80% педагогов. Учебные заведения могут выиграть компьютерные классы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.

«Сейчас проходит интересная акция в учебных заведениях: все школы, в которых будут вакцинированы более 80% педагогов, могут податься на конкурс и могут разыграть компьютерные классы и гарнитуры», — рассказал он.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщали, что на конкурсе «Вакцинированные и открытые» можно выиграть компьютеры, гарнитуры и роутеры для заведений.

Разыгрывают:

3 суперприза: наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы.

15 мини-призов: наборы из 10 гарнитур и роутера для каждой школы-победительницы.

Любой представитель школы может зарегистрировать школу онлайн по ссылке: cutt.ly/IQNTKQ3.

Дедлайн: 23:59 29 сентября 2021 года.