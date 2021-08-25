Минздрав разыгрывает компьютеры среди школ, где вакцинировались 80% учителей

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о конкурсе для школ, в которых вакцинировали 80% педагогов. Учебные заведения могут выиграть компьютерные классы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.
«Сейчас проходит интересная акция в учебных заведениях: все школы, в которых будут вакцинированы более 80% педагогов, могут податься на конкурс и могут разыграть компьютерные классы и гарнитуры», — рассказал он.
Ранее в пресс-службе Минздрава сообщали, что на конкурсе «Вакцинированные и открытые» можно выиграть компьютеры, гарнитуры и роутеры для заведений.
Разыгрывают:
3 суперприза: наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы.
15 мини-призов: наборы из 10 гарнитур и роутера для каждой школы-победительницы.
Любой представитель школы может зарегистрировать школу онлайн по ссылке: cutt.ly/IQNTKQ3.
Дедлайн: 23:59 29 сентября 2021 года.
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