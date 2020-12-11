В Киеве из-за гололеда ввели оперативное положение для общественного транспорта

В Киеве из-за сложных погодных условий ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта, сообщает «Киевпастранс».

«С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение — курсирование с отклонением от графика движения — в связи со сложными погодными условиями», — сказано в сообщении в телеграм канале.

Кроме того, из-за непогоды в столице приостановил работу городской фуникулер.