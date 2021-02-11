Киевлянам обещают три дня снегопадов, мэрия призывает оставлять машины дома

Снегопад в Киеве будет продолжаться без остановки вплоть до вечера субботы. Жителей Киева просят временно отказаться от использования собственных авто.

Об этом со ссылкой на прогноз метеорологов сообщила пресс-служба КГГА.

В связи с такой ситуацией киевская городская власть призвала жителей столицы не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, в крайних полосах дорог. Кроме этого, киевлян просят по возможности во время движения предоставлять коммунальной спецтехнике превосходство на дорогах.

Отмечается, что ночью в Киеве работало 418 единиц спецтехники. Остановки общественного транспорта, тротуары, лестницы очищал 251 работник в составе 38 бригад по ручной уборке.

«Дорожники несколько дней активно вывозят снег с улиц, площадей и тротуаров города. За последние сутки было вывезено 3953 тонны», — отчитались в КГГА.

Киевлянам напомнили, что за работой коммунальной техники, которая расчищает улицы от снега, можно следить онлайн.

Согласно прогнозу метеорологов, морозы в Украине резко ударят в ближайшие дни. Сейчас в областях страны продолжают идти снегопады разной интенсивности.