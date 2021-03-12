Кличко предложил руководителям предприятий и организаций сократить рабочий день из-за непогоды

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к руководителям предприятий и организаций столицы: сократить в пятницу рабочий день из-за непогоды.

«Хочу обратить ваше внимание, что по прогнозам синоптиков сегодня в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Сильный ветер, снижение температуры, возможен снегопад. Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций: по возможности сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день. Чтобы на дорогах не было больших пробок. И чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды», — цитирует Кличко его пресс-служба.

А тех киевлян, у которых нет острой необходимости ехать в город, мэр призвал остаться дома.