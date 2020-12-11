РФ объявила в розыск украинца Маркива, которого оправдали в Италии

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, но в конце концов оправдали.

«В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение», — сообщили РИА Новости в пятницу в Басманном суде Москвы.

В России украинцу вменяется убийство общеопасным способом по мотивам национальной/политической ненависти. Кого именно — Андреа Роккелли или Андрея Миронова, — не уточняется.

Маркив, воевавший на Донбассе в составе добровольческого батальона, был приговорен в Милане к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Вместе с Роккелли под минометным обстрелом погиб его переводчик, российский журналист Андрей Миронов. После пересмотра приговора в Апелляционном суде Милана Маркива оправдали и отпустили в Украину.