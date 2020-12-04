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В РФ предъявили заочное обвинение двум украинским политикам

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В РФ предъявили заочное обвинение двум украинским политикам

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение руководителю организаций «Добровольческое движение «Организация украинских националистов» Николаю Коханивскому и руководителю «Черного комитета» Богдану Тицкому по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Действия Коханивского и Тицкого квалифицированы следствием как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета (ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также организация и руководство нападением на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, в целях осложнения международных отношений (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 360 УК РФ). Также Тицкий обвиняется в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ)», — отметила Петренко.

Она добавила, что СК РФ приняты необходимые меры к организации международного розыска Коханивского и Тицкого.

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По данным СК РФ, в феврале 2018 года Коханивский и Тицкий записали и опубликовали в Интернете обращения, в которых призвали всех желающих принять участие в антироссийской акции и устроить погром Российского центра культуры и науки в Киеве. Они руководили действиями активистов, которые забросали здание российской организации камнями и другими предметами, разбили стекла, повредили фасад и двери здания, причинив тем самым материальный ущерб и нарушив нормальный порядок работы организации.

Россия, СК РФ, Николай Коханивский, Богдан Тицкий
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