AstraZeneca начинает испытание своей вакцины в связке с российской «Спутник V»

Фармакологическая компания AstraZeneca с сегодняшнего дня начинает клинические испытания комбинации своей собственной вакцины от коронавирусной инфекции и российского препарата «Спутник V». Об этом сообщила в пятницу пресс-служба AstraZeneca.

«Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 и вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

В испытании примут участие добровольцы старше 18 лет. В компании отметили, что комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19.