Мер Черкасс Бондаренко извинился перед Зеленским

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко публично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил во время стрима на Facebook.

«Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. На сегодняшний день я, как городской голова, хотел бы поизвиняться перед президентом. За то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города.

Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду стоять бок о бок с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача — вместе работать на Украину», — заявил он.

Мэр Черкасс отметил, что сейчас надо забыть о предвыборных распрях и объединиться, чтобы совместно работать над решением всех проблем города.

Напомним, Зеленский ранее публично называл Бондаренко «бандитом», тот подавал на него в суд. Бондаренко отменял в городе карантин и ссорился из-за этого с президентом и главой МВД. Позже он сам переболел Covid-19.