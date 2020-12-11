Мер Черкасс Бондаренко извинился перед Зеленским

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко публично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом он заявил во время стрима на Facebook.
«Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. На сегодняшний день я, как городской голова, хотел бы поизвиняться перед президентом. За то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города.
Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду стоять бок о бок с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача — вместе работать на Украину», — заявил он.
Мэр Черкасс отметил, что сейчас надо забыть о предвыборных распрях и объединиться, чтобы совместно работать над решением всех проблем города.
Напомним, Зеленский ранее публично называл Бондаренко «бандитом», тот подавал на него в суд. Бондаренко отменял в городе карантин и ссорился из-за этого с президентом и главой МВД. Позже он сам переболел Covid-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016