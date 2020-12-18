Рассмотрение дела о крушении Boeing на Донбассе по существу начнут 7 июня 2021 года

Рассмотрение по существу дела о крушении на Донбассе самолета Boeing может начаться 7 июня 2021 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе окружного суда Гааги.
Как отмечается в документе, на основе имеющейся на данный момент информации суд составил предварительный график. В соответствии с этим графиком, если судебный следователь завершит расследования, «то рассмотрение дела MH17 по существу начнется 7 июня 2021 года».
Напомним, пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств.
Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава боевиков так называемой Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки «Бук» в Украину с территории РФ.
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