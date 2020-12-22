Украина вошла в шестерку мировых лидеров по росту цен на жилье

В третьем квартале 2020 года по росту цен на жилье, составившем в годовом исчислении 10,3%, Украина поднялась на шестое место в индексе международной консалтинговой компании Knight Frank. Текст исследования с индексом цен на жилую недвижимость Global House Price Index (GHPI) размешен на сайте Knight Frank.

Турция стала лидером рейтинга с ростом цен на 27% за год. На втором и третьем местах — Новая Зеландия с 15,4% и Люксембург с 13,4%. С четвертой по десятую позицию занимают Словакия — 11,8%, Польша — 10,9%, Австрия — 9,5%, Россия – 9,2%, Нидерланды — 8,5%, и Хорватия — 8,3%. Совокупный показатель роста цен, рассчитанный по всем странам-участницам рейтинга, за год составил 4,5%, в прошлом году — 3,7%.

Многие рынки жилья были «заморожены» в пандемию, но уже в третьем квартале показали рост продаж и цен. К ним можно отнести и наиболее популярные направления инвестирования состоятельных украинцев — Австрию (+9,5%), Германию (+7,8%), США (+7%), Португалию (+5,8%), Францию (+5,1%) и Великобританию (+4,7%). В Италии, Греции, на Кипре и в Швейцарии жилье подорожало на 2-3,5%, а вот в Испании подешевело на 1,1%. ·