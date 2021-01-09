Елизавете II сделали прививку от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Букингемского дворца.

«Королева и герцог Эдинбургский были привиты сегодня вакциной от коронавируса», — отмечается в сообщении. При этом в нем не указывается, вакцину какой компании получили британский монарх и ее супруг.

В настоящее время в Великобритании используются два препарата — американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.

В свою очередь Би-би-си сообщает со ссылкой на свой источник, что прививку 94-летней королеве и 99-летнему принцу Филиппу сделал в Виндзорском замке их личный врач. При этом собеседник Би-би-си отметил, что королева решила придать факт вакцинации огласке, чтобы избежать спекуляций.