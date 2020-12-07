Елизавета II получит вакцину от COVID-19 в порядке очереди

Королева Великобритании Елизавета II не будет иметь приоритета и получит вакцину от коронавируса COVID-19 в порядке очереди, сообщает издание Daily Express со ссылкой на собственные источники.
«У 94-летней королевы и 99-летнего принца Филиппа при вакцинации не будет каких-то особых условий, они получат прививку в порядке очереди», — говорится в сообщении газеты.
В британском правительстве отметили, что приоритет при вакцинации будет отдаваться постояльцам домов престарелых и работающим в них сотрудникам, а также медперсоналу и соцработникам.
Ранее The Mail On Sunday сообщало, что Елизавета II вместе с супругом сделают прививку от коронавируса. При этом в Букингемском дворце не стали комментировать эту информацию.
По данным издания, ведутся также обсуждения относительно вакцинации принца Чарльза и принца Уильяма.
Во вторник в Великобритании, как ожидается, начнут применять вакцину от коронавируса.
Великобритания стала первой западной страной, разрешившей массовую вакцинацию от коронавируса. В ближайшие дни в страну поступит 800 000 доз вакцины, для прививания первых 400 000 человек.
Британские власти будут использовать вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре −70C.
С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились свыше 1,7 млн человек, более 61 тыс. скончались.
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