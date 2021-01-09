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Полиция обнаружила возле Капитолия авто с самодельными бомбами и оружием

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Полиция обнаружила возле Капитолия авто с самодельными бомбами и оружием

Полиция обнаружила пикап с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием неподалеку от Капитолия в день беспорядков, его владелец задержан, сообщает в субботу телеканал NBC-2 со ссылкой на прокуратуру.

Автомобиль, принадлежащий 70-летнему Лонни Лерою Коффману, находился в двух кварталах от Капитолия у Национального республиканского клуба. Помимо самодельных бомб в нем были штурмовая винтовка М4, пистолет и снаряженные магазины к ним. Мужчина задержан, ему предъявлены обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении пистолета без разрешения.

Коффман в своих показаниях заявил, что у него в машине были сосуды с расплавленным пенополистиролом и бензином. Однако полиция обнаружила там также куски ткани и запалы. По словам следователей, смесь этого при взрыве действует подобно напалму.

Ранее сообщалось, что в день беспорядков были обнаружены и обезврежены еще два самодельных взрывных устройства: около штаб-квартиры Национального республиканского комитета и штаб-квартиры Национального демократического комитета. Подозреваемых разыскивают.

В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Выступая перед толпой, Трамп говорил, что пойдет с ней к Капитолию.

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Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них — сотрудник полиции Капитолия.

выборы в США, Капитолий
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