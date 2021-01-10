Эрдоган решил отказаться от WhatsApp

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от использования WhatsApp, сообщил Bloomberg со ссылкой на его пресс-службу.

Причиной такого решения стало изменение политики конфиденциальности мессенджера.

Теперь администрация президента Турции переведет все ранее созданные в мессенджере группы в приложение BiP, принадлежащее Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. В пресс-службе Эрдогана призвали журналистов последовать этому примеру.

Ранее пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций оператора мессенджера.