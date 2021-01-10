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Окружение Трампа не верит, что он будет участвовать в выборах 2024 года

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Окружение Трампа не верит, что он будет участвовать в выборах 2024 года

Окружение американского лидера, республиканца Дональда Трампа считает, что он не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщила в воскресенье газета Politico.

По ее данным, однопартийцы главы Белого дома уверены, что он не будет снова участвовать в президентской гонке, хотя допускают, что он может иронизировать над этой темой. Они намерены убеждать его не баллотироваться на пост главы государства и надеются, что смогут отговорить его, если он вновь вернется к этой идее.

Как отмечает издание, еще в ноябре прошлого года Трамп сообщил своему окружению, что намерен в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена объявить о своем намерении участвовать в выборах в 2024 году. По мнению американских СМИ, у него были высокие шансы вновь стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. Однако глава Белого дома оставил этот замысел, узнав, что от него потребуется опубликовать дополнительную финансовую документацию, сообщили источники Politico.

После того, как 6 января сторонники нынешнего главы администрации, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, участие Трампа в президентской гонке стало сомнительным, отмечает издание. Его источники считают, что все достижения республиканца на посту главы государства "были сведены на нет" после событий в Капитолии. Некоторые из однопартийцев Трампа уверены, что его надо "подвигнуть остракизму и исключить из Республиканской партии".

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6 января сторонники президента ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

Дональд Трамп, выборы в США
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