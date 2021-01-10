Окружение Трампа не верит, что он будет участвовать в выборах 2024 года

Окружение американского лидера, республиканца Дональда Трампа считает, что он не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщила в воскресенье газета Politico.
По ее данным, однопартийцы главы Белого дома уверены, что он не будет снова участвовать в президентской гонке, хотя допускают, что он может иронизировать над этой темой. Они намерены убеждать его не баллотироваться на пост главы государства и надеются, что смогут отговорить его, если он вновь вернется к этой идее.
Как отмечает издание, еще в ноябре прошлого года Трамп сообщил своему окружению, что намерен в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена объявить о своем намерении участвовать в выборах в 2024 году. По мнению американских СМИ, у него были высокие шансы вновь стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. Однако глава Белого дома оставил этот замысел, узнав, что от него потребуется опубликовать дополнительную финансовую документацию, сообщили источники Politico.
После того, как 6 января сторонники нынешнего главы администрации, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, участие Трампа в президентской гонке стало сомнительным, отмечает издание. Его источники считают, что все достижения республиканца на посту главы государства "были сведены на нет" после событий в Капитолии. Некоторые из однопартийцев Трампа уверены, что его надо "подвигнуть остракизму и исключить из Республиканской партии".
6 января сторонники президента ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
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