В РФ зафиксировали рекордное с начала года число смертей от COVID-19

За сутки в России умер 531 человек с коронавирусом, сообщает местный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это стало наибольшим суточным приростом смертей с 1 января, когда от коронавируса за сутки умерли 536 человек.

За весь период распространения инфекции в России от нее умерли 62 804 человека.