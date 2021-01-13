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Палата представителей Конгресса начала рассматривать импичмент Трампа

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Палата представителей Конгресса начала рассматривать импичмент Трампа

Палата представителей американского конгресса приступила к рассмотрению вопроса об импичменте президента Дональда Трампа из-за «подстрекательства к мятежу».

В ближайшие часы членам Палаты представителей предстоит обсудить и утвердить правила рассмотрения резолюции об импичменте Трампа. Затем они перейдут к дебатам непосредственно по этому документу.

Отметим, что даже если большинство конгрессменов проголосует заимпичмент и палата представителей примет резолюцию, сенаторы могут не успеть рассмотреть ее до инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января. По плану Сенат не будет проводить заседаний до 19 января. Чтобы признать Трампа виновным и отстранить от власти, необходимо две трети голосов «за», то есть — 67 из 100. У демократов в сенате 50 голосов, таким образом, потребуется получить 17 голосов республиканцев.

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Демократы в палате представителей считают необходимым сместить Трампа до срока истечения его полномочий. Оппоненты действующего президента считают, что его отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание конгресса 6 января.

Дональд Трамп, импичмент, выборы в США
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Среда, 13 января 2021
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