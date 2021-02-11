Республиканцы не поддержат импичмент Трампа в Сенате

Представители Республиканской партии в Сенате Конгресса США по-прежнему не намерены поддерживать импичмент бывшего президента США Дональда Трампа, несмотря на приведенные обвинением в среду материалы. Об этом сообщает в четверг телеканал CNN.

СМИ в США при освещении слушаний в Конгрессе по поводу импичмента уделили большое внимание не публиковавшимся ранее видео штурма Капитолия 6 января, где видно применение протестующими силы в отношении полицейских. Эти записи были сделаны камерами, закрепленными на телах сотрудников правоохранительных органов. На одном из них, например, видно, как толпа выдавливает полицейских из коридоров Капитолия, на другом — участники беспорядков «казнят» куклы некоторых членов Конгресса из числа демократов.

Ведущие телеканалы организовали трансляцию многочасового заседания в прямом эфире, то же самое сделали сайты некоторых газет. Демонстрируемые на слушаниях видеозаписи СМИ характеризовали как «производящие сильное впечатление», «шокирующие», «передающие ужас осады 6 января».

Однако, как свидетельствуют комментарии некоторых сенаторов-республиканцев CNN, видеозаписи не заставили пересмотреть их позицию против импичмента бывшего президента. «Трудно признать кого-то виновным, если процесс изначально ущербен», — отметил сенатор от Индианы Майк Браун. Его коллега из Висконсина Рон Джонсон, комментируя увиденное, заявил, что «обвинять надо мятежников, а не Трампа». Сенатор от Аляски Лиза Мурковски назвала продемонстрированные видео «довольно убедительными с точки зрения обвинения», однако ушла от ответа на вопрос, следует ли Сенату в связи с этим провести импичмент бывшего президента.

Сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что увиденные им видеозаписи «производят впечатление и вызывают эмоции», однако не подтверждают наличие связи между действиями участников беспорядков и заявлениями Трампа. «Было хорошо заметно, что ее нет, — сказал он. — Представители стороны обвинения потратили много времени, чтобы показать насилие, которое совершали преступники, но слова президента даже близко не подходят к той границе, где их можно было бы считать призывом к таким действиям».

Аналогичную позицию высказал сенатор-республиканец от Оклахомы Джейм Лэнкфорд. «Обвинение пытается доказать, что именно Трамп дал старт мятежу. Но Трамп проводил сотни встреч со своими сторонниками, и подобного никогда не случалось. Так что увязать одно с другим сложно», — считает он. Его поддержал также сенатор от Северной Каролины Том Тиллис, по мнению которого «надо различать действия Трампа и отвратительные поступки тех людей, которые мы увидели».