Очередная компания покинула «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций

Датской консалтинговой фирме Rambøll пришлось отказаться от участия в завершении строительства «Северного потока — 2» из-за угроз американских санкций, пишет местная газета Politiken.

«Компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода „Северный поток — 2“, идущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон», — уточнили авторы материала.

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против «Северного потока — 2» выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим.

Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.

В декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Возведение последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируют начать с 15 января.

Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL уже заявила, что отказывает от участия в проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.