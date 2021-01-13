Очередная компания покинула «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций

Датской консалтинговой фирме Rambøll пришлось отказаться от участия в завершении строительства «Северного потока — 2» из-за угроз американских санкций, пишет местная газета Politiken.
«Компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода „Северный поток — 2“, идущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон», — уточнили авторы материала.
«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против «Северного потока — 2» выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим.
Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
В декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Возведение последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируют начать с 15 января.
Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL уже заявила, что отказывает от участия в проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.
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