Коронавирус серьезно снизил мировые продажи смартфонов

Поставки смартфонов в мире по итогам 2020 года серьезно снизились и достигли 1,24 миллиарда штук. К таким выводам пришли аналитики Digitimes Research.

Падение на 8,8 процента объясняется экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Наиболее значительно продажи просели в первом квартале (-20 процентов), но к концу 2020 года темпы снижения несколько замедлились.

Помогли поддержать продажи смартфонов устройства с поддержкой 5G — в 2020 году их было продано около 300 миллионов штук против 20 миллионов годом ранее.

Больше всех смартфонов в прошлом году удалось продать Samsung. Следом за ней следуют Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo.