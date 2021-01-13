Поддержка Трампа упала до рекордно низкого уровня

Действующий президент США Дональд Трамп покинет Белый дом с наименьшим за все четыре года его пребывания у власти рейтингом поддержки со стороны сограждан — 34% при 63%, негативно оценивающих его завершающееся правление. Такие результаты опроса общественного мнения, проведенного совместно с компанией Morning Consult, опубликовала в среду газета Politico.
События 6 января, когда сторонники действующего американского лидера ворвались и на несколько часов захватили зданием Конгресса в Вашингтоне, фактически закрепили процентное деление граждан США на сторонников и противников Трампа, отметила газета. Она указала на то, что в ходе аналогичного опроса, проведенного нескольким днями ранее, также 63% его участников назвали нынешнего президента в той или иной степени ответственным за беспорядки в столице в минувшую среду.
В течение четырех лет, напоминает издание, рейтинг поддержки Трампа варьировался от «под 40% до под 50%» и строго определялся политическими предпочтениями респондентов — от фактически нулевой поддержки у сторонников Демократической партии до 83% среди сторонников республиканцев. Последние, отмечает Politico, и после событий 6 января во многом сохранили верность своему лидеру — 75% из них, согласно последнему опросу, одобряют работу Трампа на его нынешнем посту. Того же мнения придерживаются и 29% политически независимых избирателей, хотя еще в декабре таковых было 38%.
В последнем исследовании, проводившемся с 8 по 11 января, приняли участие 1 996 зарегистрированных американских избирателей.
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