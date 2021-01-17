Укрзализныця хочет запустить скоростные поезда

Государственная компания «Укрзализныця» намерена запустить сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой на поездах, которые развивают скорость до 300-350 км/ч, заявил глава компании Владимир Жмак.
«Есть большой амбициозный проект скоростного сообщения Киев-Львов, Киев-Харьков и Киев-Одесса. Сейчас этот проект обсуждается, есть заинтересованные участники. Речь идет о поездах, которые развивают скорость до 300-350 км/ч», — заявил Жмак в эфире телеканала «Украина24».
«Сами мы такой проект не реализуем, поэтому нам нужен инвестор, который будет заинтересован в концессионном подходе», — сказал Жмак.
На настоящий момент максимальная скорость поездов УЗ составляет примерно 140-160 км/ч.
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