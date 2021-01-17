Войти
СМИ сообщили о планах Трампа в день инаугурации Байдена
резонанс
СМИ сообщили о планах Трампа в день инаугурации Байдена
В Раде зарегистрирован законопроект, призванный искоренить старые маршрутки
транспорт
В Раде зарегистрирован законопроект, призванный искоренить старые маршрутки

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Укрзализныця хочет запустить скоростные поезда

1 1683
Укрзализныця хочет запустить скоростные поезда

Государственная компания «Укрзализныця» намерена запустить сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой на поездах, которые развивают скорость до 300-350 км/ч, заявил глава компании Владимир Жмак.

«Есть большой амбициозный проект скоростного сообщения Киев-Львов, Киев-Харьков и Киев-Одесса. Сейчас этот проект обсуждается, есть заинтересованные участники. Речь идет о поездах, которые развивают скорость до 300-350 км/ч», — заявил Жмак в эфире телеканала «Украина24».

«Сами мы такой проект не реализуем, поэтому нам нужен инвестор, который будет заинтересован в концессионном подходе», — сказал Жмак.

Читайте также: В Германии хотят дать привилегии вакцинированным от коронавируса

На настоящий момент максимальная скорость поездов УЗ составляет примерно 140-160 км/ч.

УЗ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Михайло Золотухін
Михайло Золотухін 1 час 11 минут назад

А в 2003 році, на залізничній ділянці Київ-Дніпро в термін з квітня до початку серпня було побудовано швидкісний рух силами самої Укрзалізниці. Прєктом особисто керував Г. М. Кірпа. Ото ж.

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 17 января 2021
Суббота, 16 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об эпохе низких ставок

Похоже, ФРС придется делать все возможное, чтобы низкие ставки сохранялись максимально долго. Причина – дефицит бюджета США и необходимость удешевления его обслуживания.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Зависимость Украины от Запада как путь к развитию недоразвития

Вспомним строки Вертинского о старом колониальном прошлом одного города-государства, который ныне рассматривается как модель успешного развития: «в бананово-лимонном Сингапуре». Мир поделён на метрополию - колонизаторов-эксплуататоров - и пережившую травму колониализма эксплуатируемую периферию. Страны периферии не выбирают, как им развиваться - они полностью подчинены интересам метрополии и, можно сказать, что смысл их существования заключаемся в удовлетворении этих интересов.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016