В Германии хотят дать привилегии вакцинированным от коронавируса

Граждане, которые вакцинировались от нового коронавируса и выработали иммунитет, должны получить возможность вернуться к общественной жизни. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.
«Я считаю, что люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами», — сказал он.
Маас добавил, что получившие вакцину люди не заболеют и их не надо будет размещать в отделениях интенсивной терапии или подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких. «А если в ресторанах или кино будут только вакцинированные граждане, то друг другу они ущерба не нанесут», — отметил он.
Министр иностранных дел крайне редко высказывается по внутриполитической тематике. Он стал первым членом правительства Ангелы Меркель, который предложил предоставить привилегии вакцинированным. Эта идея в Германии популярностью не пользуется.
Количество жителей ФРГ, сделавших прививку от коронавируса, превышает 1 млн (чуть более 1% от общей численности населения). В первую очередь препарат получили постояльцы домов престарелых и люди, работающие в сфере здравоохранения.
С 16 декабря в Германии действует жесткий карантинный режим. Закрыто почти все, кроме продуктовых магазинов.
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