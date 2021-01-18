Житель США три месяца провел в аэропорту, «спасаясь» от COVID-19

Согласно правоохранителям, 36-летний Адитья Сингх прибыл в Чикаго 19 октября и с этого момента жил в зоне безопасности международного аэропорта О’Хара. Он был задержан только в субботу, 16 января, когда его попросили предъявить удостоверение личности. Сингх показал жетон, который, как выяснилось, один из сотрудников аэропорта потерял в конце октября.

По словам Сингха, он питался едой, которой с ним делились пассажиры аэропорта.

Государственный защитник сообщила, что Сингх живет в пригороде Лос-Анджелеса. В настоящее время он безработный, хотя изучал гостиничный бизнес и имеет степень магистра. Почему, «спасаясь» от коронавируса, он прибыл именно в аэропорт Чикаго, остается неясным.

Нарушителю предъявлены обвинения в незаконном проникновении на запрещенную территорию и мелкой краже.