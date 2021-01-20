В центре Мадрида в результате взрыва разрушен дом, есть жертвы

Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида в среду днем, разрушена большая часть постройки, есть пострадавшие и жертвы. По предварительной версии, произошел взрыв газа.
Четыре человека погибли при взрыве. Об этом сообщила газета El Comercio.
Агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы сообщило, что пострадали не менее восьми человек.
Взрыв произошел в доме, где проживают священники расположенной неподалеку церкви, сообщает радио Cadena SER.
Сотрудник пожарной службы сообщил Cadena SER, что здание, в котором произошел взрыв, принадлежит католической церкви Iglesia de la Virgen de la Paloma.
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