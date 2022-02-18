Российские СМИ сообщают о мощном взрыве в центре Донецка

В центре Донецка прогремел мощный взрыв, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Сообщается, что взрыв произошел в нескольких десятках метров от здания «правительства» так называемой ДНР.

В соцсетях сообщают, что взорвалось авто на парковке. Тажке появились первые фото с места происшествия.

До этого власти самопровозглашенных республик сообщили о том, что началась эвакуация на территорию России якобы из-за угрозы наступления ВСУ.