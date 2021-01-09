Мадрид засыпало снегом

Самый сильный за несколько последних лет снегопад, который начался в Мадриде накануне днем и не прекращается до сих пор, практически полностью парализовал жизнь испанской столицы.
Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в субботу предупреждение во многих провинциях страны, в некоторых уровень погодной опасности повышен до самого высокого — красного. Накануне из-за плохой видимости и состояния взлетно-посадочных полос была приостановлена работа международного аэропорта Мадрид-Барахас — в частности, было отменено 27 рейсов. Государственное управление аэропортов (AENA) сообщило в Twitter, что в субботу из соображений безопасности работа Барахаса также приостанавливается.
Из-за стихии нарушено и железнодорожное движение по некоторым направлениям. Мэрия столицы объявила, что в субботу из-за непогоды не будут ходить автобусы, в работе метрополитена также наблюдаются сбои.
Жителей Мадрида призвали воздержаться от использования личного транспорта. По данным местных СМИ, десятки водителей были вынуждены провести ночь в своих автомобилях на занесенных снегом дорогах в автономном сообществе Мадрид. К операции по оказанию им помощи подключены военные, которые пытаются расчистить трассы. Службы доставки еды на дом приостановили оказание услуг в столице.
Ожидается, что снежный покров в Мадриде в течение дня может превысить 20 см.
Сложная ситуация из-за непогоды сложилась и в других испанских регионах. В некоторых населенных пунктах были отменены занятия. Согласно прогнозу, погодные условия начнут улучшаться лишь в воскресенье, а с 11 января Испанию ждет резкое похолодание.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016