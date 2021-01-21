Байден объявил день своей инаугурации Национальным днем единства

После церемонии дачи присяги президент США Джо Байден объявил день своей инаугурации 20 января Днем национального единства, текст документа размещен на официальном сайте Белого дома.
«Провозглашаю 20 января 2021 года Национальным днем единства и призываю наш народ объединиться и написать историю нашей демократии — американскую историю порядочности и достоинства, любви и исцеления, а также величия и доброты», — говорится в документе за подписью президента США.
Байден также очертил круг проблем, с которыми он будет бороться во время своего пребывания на посту: пандемия коронавируса, углубление экономического кризиса, расовая справедливость и климатический кризис. Он упомянул беспорядки у Капитолия в качестве одного из вызовов, назвав эти события «подъемом политического экстремизма и внутреннего терроризма». Также президент США особо подчеркнул, что впервые вице-премьером стала женщина.
Джо Байден подчеркнул, что для борьбы с проблемами и «восстановления души Америки» необходимо единство, а также поклялся быть президентом «всех американцев».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016