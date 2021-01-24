Зеленский поздравил с днем рождения президента Южной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с днем рождения и выразил надежду на продолжение сотрудничества между странами.

«Сердечные поздравления президенту Мун Чжэ Ину. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей государственной деятельности. Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства между Украиной и Республикой Корея для прочного благополучия и процветания наших народов», — написал Зеленский в соцсети Twitter в воскресенье.