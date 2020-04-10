Зеленский попросил у президента Южной Кореи медоборудование

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора обсудили вопросы глобального и регионального противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщает в пятницу пресс-служба главы украинского государства, Зеленский поблагодарил за оперативное реагирование южнокорейских компаний в вопросах закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, необходимых Украине для борьбы с коронавирусом.
«Благодарен Корее за быстрое выполнение контракта по продаже 100 тыс. ПЦР-тестов. Их уже используют в украинских больницах. Нам важна ваша поддержка в этом вопросе», — подчеркнул он.
Собеседники обсудили также предоставление гуманитарной помощи Украине в виде медицинского оборудования.
Зеленский пожелал выдержки и сил всем гражданам Кореи, особенно тем, кто пострадал и потерял близких в результате распространения пандемии коронавируса, и скорейшего выздоровления всем заболевшим.
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