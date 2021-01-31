Правозащитники сообщили о 1,5 тыс. задержанных на протестах в России

В ходе несогласованных акций протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в России задержали 1502 человека, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» на 13:03 по Киеву.

Больше всего задержанных в Москве (307), следом идут Красноярск (147), Владивосток (117), Новосибирск (99) и Санкт-Петербург (97).

Утром 31 января правозащитники сообщали, что только в Сибири и на Дальнем Востоке силовики задержали более 400 сторонников Навального. Митинги прошли во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Красноярске, Новосибирске.

Столкновения с ОМОНом и задержания произошли и в Санкт-Петербурге, после того как протестующие пытались отбить у силовиков одного из задержанных. Среди последних оказался и рэпер Мирон Федоров (Оксимирон), который вышел на митинг в свой день рождения. Его увезли в отделение полиции.

В Москве задерживали члена Совета по правам человека журналиста Николая Сванидзе. По его словам, полицейские не обратили внимания на объяснения и провели в автозак. Он провел там около 20 минут, после чего был отпущен.

31 января в России проходят несанкционированные митинги в поддержку Навального, который был арестован после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Предыдущие несогласованные акции сторонников оппозиционера проходили 23 января, тогда полиция задержала свыше 4 тыс. человек по всей стране.