Правозащитники сообщили о 4 тысячах задержанных на протестах в России

В России на несогласованных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали 4027 человек, следует из данных «ОВД-Инфо» к 17:15 по Киеву.
Больше всего задержанных правозащитники зафиксировали в Москве — 1167, в Санкт-Петербурге задержаны 862 человека. Следом идут Красноярск (194), Нижний Новгород (138), Тверь (123), Владивосток (122) и Новосибирск (103).
В МВД РФ пока не называли общее число задержанных по стране.
31 января в России проходят несанкционированные митинги в поддержку Навального, который был арестован после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Предыдущие несогласованные акции сторонников оппозиционера проходили 23 января, тогда полиция тоже задержала свыше 4 тыс. человек по всей стране.
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