В Украине завтра стартует регистрация на основную сессию ВНО

Регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) начнется в понедельник, 1 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 1 февраля и продолжится до 5 марта. Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО 2021, утвержденный приказом МОН от 30.09.2020 № 1210», — говорится в сообщении.

С 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику: 21 мая — химия, 24 мая — испанский, немецкий, французский языки, 25 мая — английский язык, 28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня — украинский язык, украинский язык и литература, 4 июня — история Украины, 7 июня — физика, 10 июня — биология, 15 июня — география.

Дополнительный период регистрации на ВНО продолжится с 6 по 18 мая. Дополнительная сессия ВНО для отдельных категорий участников состоится с 29 июня по 16 июля.

Объявление результатов по химии — до 4 июня, по иностранным языкам до 18 июня, по математике и физике до 22 июня, по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины и биологии — до 25 июня, по географии — до 30 июня.

Результаты дополнительной сессии ВНО объявят до 23 июля.

Участие в основной сессии ВНО бесплатно. Каждый участник имеет право сдавать тесты по не более 5-ти учебным предметам.