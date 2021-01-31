ОБСЕ обнаружила на Донбассе тяжелое вооружение за линиями отведения

Вооруженные формирования РФ и ее наемники грубо нарушают Минские договоренности, размещая за определенным линиям отведения тяжелое вооружение, о чем говорится в Отчете СММ ОБСЕ от 30 января.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

«Так, 28 января мини-БПЛА СММ ОБСЕ на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области зафиксировал 3 единицы 122мм гаубиц 2С1 » Гвоздика «, 5 единиц 120 мм минометов и 14 единиц танков Т-72. Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода», — говорится в сообщении.

Кроме того, на этом полигоне также зафиксировано 10 единиц БМП, что классифицируется как военное присутствие и присутствие военного типа в зоне безопасности.

Отмечается, что очередное грубое нарушение комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей в очередной раз демонстрирует пренебрежительную позицию представителей вооруженных формирований РФ к нормам и правам международных договоренностей.