В Турции вакциной Sinovac уже сделали более двух миллионов прививок

В Турции первую прививку из двух китайской вакциной Sinovac сделали уже более двум миллионам граждан.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные министерства здравоохранения Турции.

«Общее количество прививок, которые были сделаны, 2069036», — предоставило данные Министерство здравоохранения по состоянию на 13.00.

Больше всего прививок было сделано в провинции Стамбул — почти 360 тысяч, в Анкаре — более 200,6 тысячи. На третьем месте Измир — почти 133 тысячи.

За минувшие сутки в стране было выявлено 6562 новых случая инфицирования, умерли 128 человек, выписаны 7006.

Турция уже получила из Китая 13,5 млн доз вакцины Sinovac.

Массовая вакцинация в Турции была начата 13 января, она будет проходить в четыре этапа. На первом этапе были вакцинированы 1 млн медиков и пожилых людей, находящихся в домах престарелых.