Турция начала третью фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса. По его словам, турецкая вакцина получила название TurCovac.
"C третьей фазой испытаний отечественной вакцины от коронавируса Турция открывает новую страницу в данной области",— сказал Эрдоган, которого цитирует Anadolu. Он отметил, что в Турции в течение нескольких недель процесс вакцинации от коронавируса охватит все население старше 18 лет.
Ранее президент Турции объявил об отмене ряда ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса. Меры вступят в силу 1 июля.
Максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом (более 60 тыс. человек) зафиксировали в Турции в апреле текущего года. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Турции выявлено 5 375 593 случаев заражений коронавирусом. Умерли 49 236 человек.
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