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Зеленский анонсировал получение второй партии китайской вакцины от Covid-19

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Зеленский анонсировал получение второй партии китайской вакцины от Covid-19

Вторая партия вакцины от коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech ожидается уже в ближайшие недели, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что подписанный контракт предполагает получение почти 2 млн доз, сообщает пресс-служба президента.

«Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ею получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей», — подчеркнул Зеленский.

При этом Зеленский предупредил политиков, которые, по его мнению, дискредитируют процесс вакцинации от COVID-19 в стране, что они будут отвечать за свои слова «и перед законом, и перед богом».

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Как сообщалось, вечером в четверг, 25 марта, в международный аэропорт «Борисполь» прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech 215 тыс. доз.

вакцина, Sinovac
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