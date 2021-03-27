Зеленский анонсировал получение второй партии китайской вакцины от Covid-19

Вторая партия вакцины от коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech ожидается уже в ближайшие недели, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он уточнил, что подписанный контракт предполагает получение почти 2 млн доз, сообщает пресс-служба президента.
«Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ею получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей», — подчеркнул Зеленский.
При этом Зеленский предупредил политиков, которые, по его мнению, дискредитируют процесс вакцинации от COVID-19 в стране, что они будут отвечать за свои слова «и перед законом, и перед богом».
Как сообщалось, вечером в четверг, 25 марта, в международный аэропорт «Борисполь» прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech 215 тыс. доз.
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