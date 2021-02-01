Число новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд

Количество новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Третью неделю подряд число новых случаев COVID-19 в мире, о которых приходят сообщения, снижается», — сказал он, добавив, что «это обнадеживающая новость», которая «показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют». Это говорит о том, что, продолжая принимать противовирусные меры, удастся предотвратить распространение инфекции, констатировал глава ВОЗ.
Как отметил далее Гебрейесус, «исключительно важно» продолжать соблюдать меры предосторожности. Контроль над распространением инфекции «спасает жизни» и «снижает возможности для появления новых разновидностей» коронавируса.
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