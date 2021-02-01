Дубинского исключили из фракции «Слуга народа»

Фракция «Слуга народа» на своем заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского.
Такое решение было зачитано председателем фракции Давидом Арахамией.
За исключение Дубинского отдали свои голоса 198 членов фракции, 29 — против, 19 — не голосовали.
Сам Дубинский уже прокомментировал это решение, призвав коллег не покидать фракцию в знак протеста.
«Я лично прошу всех во фракции, кто поддерживает меня, не выходить из этой фракции в знак протеста, остаться в ней и до последнего пытаться оградить Президента от пути в пропасть, куда ведёт его нечистоплотное окружение.
Потому что вместе с Президентом в эту пропасть идёт и наша страна.
Я найду общие формы сотрудничества для тех, кто по-настоящему считает себя слугами украинского народа, а не поддаётся шантажу аферистов и мошенников и служит неукраинским интересам», — написал он в Телеграм.
Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне утверждают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.
По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом». Дубинский свою связь с Деркачем отрицает.
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