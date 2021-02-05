Xiaomi создала смартфон с уникальным экраном

Компания Xiaomi представила концептуальный смартфон с экраном, который заходит на все грани корпуса. Новинка представлена в официальном блоге китайского технологического гиганта.
Концепт не получил собственного имени, а в Xiaomi сделали упор на реализацию «невероятного» экрана. Стекло дисплея заходит на корпус с четырех сторон под углом 88 градусов — производитель особенно гордится технологией изготовления панели. Под стеклом на гранях находятся экраны, которые соединены с главной матрицей.
Смартфон лишен кнопок включения и регулировки громкости, а также порта для зарядки. Концепт предлагается питать только с помощью беспроводной зарядки. Задняя панель устройства довольно обычная, смартфон получил лишь одну основную камеру.
В компании Xiaomi не называют дату выхода и цену смартфона. Возможно, он так и останется концептуальным решением, элементы которого найдут отражение в серийных моделях.
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