Xiaomi обещает продавать свой флагманский смартфон по цене ниже $450

Китайская компания Xiaomi объявила о скором появлении на международных рынках новейшего флагманского смартфона Mi 9, который будет стоить не более 3 тыс. юаней (менее $450) и по цене станет успешно конкурировать с новейшими моделями других компаний.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду производителем.
Новый телефон поступит в продажу в течение ближайшей недели и будет иметь 6,39-дюймовый экран. Он снабжен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon, а также трехмодульной камерой.
Емкость батареи составит 3300 мАч — гаджет можно будет заряжать при помощи беспроводного аккумулятора мощностью 20 Ватт, добавляется в сообщении.
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