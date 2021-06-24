Стали известны характеристики нового флагманского смартфона Xiaomi

Смартфон Xiaomi Mi MIX 4 первым в мире получит еще неаносированный процессор Snapdragon 888 Pro. Об этом сообщает портал Gizmochina.
Китайский производитель собирается возродить серию смартфонов Mi MIX, которая перестала обновляться несколько лет назад. Как считают инсайдеры, смартфон может получить подэкрнанную фронтальную камеру. Сообщается и о версии с гибким дисплеем.
Технические характеристики будут максимальными по меркам современных смартфонов: дисплей с разрешением 2K и высокой герцовкой, быстрая зарядка на 120 Вт, продвинутый камерный модуль. Mi MIX 4 достанется новый чип производства Qualcomm — Snapdragon 888 Pro.
Смартфон может стать первым Xiaomi с новой графической оболочкой MIUI 13. Презентация смартфона ожидается осенью 2021 года.
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