Китай одобрил вакцину, которую собирается применять Украина

Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило для повсеместного применения инактивированную вакцину от коронавируса нового типа китайской компании Sinovac Biotech. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте регулятора.
В нем уточняется, что власти предоставили данному производителю условное разрешение для регулярных поставок на рынок соответствующего препарата. Прежде эта вакцина использовалась в Китае главным образом для представителей группы повышенного риска — врачей, уборщиков, сотрудников полиции и таможни, а также чиновников.
В прошлом году Sinovac Biotech, базирующаяся в Пекине, объявила о привлечении инвестиций в размере более $500 млн для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.
Украина ранее закупила, но еще не получила, вакцины Sinovac Biotech.
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