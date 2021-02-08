Очередная страна не рекомендовала вакцину AstraZeneca для пожилых людей

Министерство здравоохранения Португалии рекомендовало вакцину COVID-19 компании AstraZeneca для людей в возрасте до 65 лет. Португалия стала еще одной европейской страной, которая выразила сомнения относительно ее эффективности для пожилых людей.
Об этом сообщает Reuters.
При этом Минздрав Португалии разрешил вакцинировать препаратом компании AstraZeneca людей старше 65 лет при условии, что вакцина является единственной доступной.
Отметим, что Португалия получила первую партию вакцины AstraZeneca в воскресенье, 7 февраля. В первой партии прибило около 42 тысяч доз.
Перед этим Португалия получила почти 390 тысяч доз вакцины Pfizer и 19 200 доз вакцины американской компании Moderna.
Напомним, в конце января Европейский союз разрешил использование вакцины AstraZeneca на территории ЕС. При этом вакцина этой компании стала третьей разрешенной в ЕС.
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